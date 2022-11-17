В Одесской области рашисты нанесли ракетный удар по инфраструктуре - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Одесской области, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в четверг, 17 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины", - написал Марченко.
Он призвал жителей области находиться в укрытиях.
"Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!" – подчеркнул глава ОВА.
Дополнение
Воздушная тревога распространилась почти на всю Украину, кроме временно оккупированного Крыма.