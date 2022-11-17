В Одесской области рашисты нанесли ракетный удар по инфраструктуре - глава ОВА

Цитата

"Противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины", - написал Марченко.

Он призвал жителей области находиться в укрытиях.

"Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!" – подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

Воздушная тревога распространилась почти на всю Украину, кроме временно оккупированного Крыма.