На Одещині пограбували вантажівку з побутовою технікою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Одещині в результаті розбійного нападу зловмисники заволоділи технікою на понад 50 млн грн. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Водій за кермом вантажівки DAF заїхав на автозаправку. Коли він повернувся за кермо авто, то зі спеціального обладнаного місця для сну виліз невідомий чоловік в масці та, погрожуючи пістолетом, змусив водія їхати до лісопосадки неподалік.
Після того, як вантажівка заїхала до лісосмуги, до неї підійшов ще один чоловік і змусив водія натягти шапку на очі і сидіти тихо. Після цього до них під’їхали ще автомобілі, та невідомі люди почали вивантажувати техніку, що була у вантажівці.
Загалом зловмисникам вдалося заволодіти технікою на суму понад 50 млн грн.
За цим фактом розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, банду затримали за напад і "вибивання" грошей з бізнесмена.