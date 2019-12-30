В Одесской области ограбили грузовик с бытовой техникой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Одесской области в результате разбойного нападения злоумышленники завладели техникой на более 50 млн грн. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Водитель за рулем грузовика DAF заехал на автозаправку. Когда он вернулся за руль, то из специального оборудованного места для сна вылез неизвестный мужчина в маске и, угрожая пистолетом, заставил водителя ехать в лесопосадку неподалеку.
После того, как грузовик заехал в лесополосу, к ней подошел еще один человек и заставил водителя натянуть шапку на глаза и сидеть тихо. После этого к ним подъехали еще автомобили, и неизвестные люди начали выгружать технику, которая была в грузовике.
В общем злоумышленникам удалось завладеть техникой на сумму свыше 50 млн грн.
По данному факту начато досудебное расследование.
Напомним, банду задержали за нападение и "выбивание" денег с бизнесмена.