Банду затримали за напад і "вибивання" грошей з бізнесмена

КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Чернігівщині кримінальна поліція під час спецоперації затримала злочинну групу, яка в грудні вчинила розбійний напад на підприємця у селі Клочків під Черніговом. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Чернігівської області.