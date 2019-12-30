Банду затримали за напад і "вибивання" грошей з бізнесмена
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Чернігівщині кримінальна поліція під час спецоперації затримала злочинну групу, яка в грудні вчинила розбійний напад на підприємця у селі Клочків під Черніговом. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Чернігівської області.
"Коли потерпілий звернувся до поліції, то розказав, що нападники його цинічно катували, аби він віддав коштовності і гроші", - розповіли поліцейські.
Як вказано, правоохоронці встановили, що під ранок 10 грудня кілька чоловіків у масках розбили вікно та проникли до будинку місцевого підприємця. Непрохані гості, використовуючи фізичне насильство, стали вимагати у нього гроші. Підприємець змушений був зізнатися, де ховає цінності. У результаті зловмисники винесли з помешкання більше 100 тисяч гривень, документи, цінності та рушницю.
Аналізуючи злочин, правоохоронці спрямували пошуки на осіб з кримінальним минулим і вийшли на злочинну групу з числа жителів Чернігівщини. Поліцейські затримали кількох чоловіків віком від 20 до 45 років, раніше судимих за аналогічні розбої, пограбування, а також більш тяжкі злочини.
Як зазначається, зловмисникам оголошено про підозру, поліція вилучила у них речові докази, які доводять, що це саме вони скоїли розбійний напад. Наразі правоохоронці перевіряють підозрюваних на причетність до аналогічних злочинів. Побитий господар дотепер проходить тривалий курс реабілітації після перенесених тортур і знущань.
Триває досудове розслідування у межах кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло). Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Полтавщині затримали злочинну організацію, яка займалася торгівлею людьми та рекетом.