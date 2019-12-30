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Банду задержали за нападение и "выбивание" денег с бизнесмена

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Черниговской области криминальная полиция в ходе спецоперации задержала преступную группу, которая в декабре совершила разбойное нападение на предпринимателя в селе Клочков под Черниговом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции области.

"Когда потерпевший обратился в полицию, то рассказал, что нападавшие его цинично пытали, чтобы он отдал драгоценности и деньги", - рассказали полицейские.

Как указано, правоохранители установили, что под утро 10 декабря несколько человек в масках разбили окно и проникли в дом местного предпринимателя. Незваные гости, используя физическое насилие, стали требовать у него деньги. Предприниматель вынужден был признаться, где прячет ценности. В результате злоумышленники вынесли из квартиры больше 100 тыс. гривен, документы, ценности и ружье.

Анализируя преступление, правоохранители направили свои силы на поиск лиц с уголовным прошлым и вышли на преступную группу из числа жителей Черниговской области. Полицейские задержали нескольких мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, ранее судимых за аналогичные разбои, грабежи, а также более тяжкие преступления.

Как отмечается, злоумышленникам объявлено о подозрении, полиция изъяла у них вещественные доказательства, которые доказывают, что это именно они совершили разбойное нападение. Сейчас правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям. Избитый хозяин до сих пор проходит длительный курс реабилитации после перенесенных пыток и издевательств.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилище). Мужчинам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Полтавской области задержали преступную организацию, которая занималась торговлей людьми и рэкетом.

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