На Одещині підтверджено 11 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. За минулу добу на Одещині підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави Одеської ОДА Максима Куция у Facebook.
За його інформацією, лабораторний центр МОЗ у Одесі отримав позитивні аналізи на коронавірус у 7 мешканців Подільську, 2 жителів Одеси, однієї мешканки селища Окни та мешканки Кодимського району.
З випадків, зареєстрованих 8 квітня, наймолодшому пацієнту — 25 років, найстаршому — 82 роки.
Зараз кожен отримує медичну допомогу. Шість пацієнтів перебувають на самоізоляції.
Загалом на Одещині зареєстровано 43 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них летальні.