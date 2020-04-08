В Одесской области подтверждено 11 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За минувшие сутки в Одесской области подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Одесской ОГА Максима Куцыя в Facebook.
По его информации, лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у 7 жителей Подольска, 2 жителей Одессы, одной жительницы поселка Окны и жительницы Кодимского района.
Из случаев, зарегистрированных 8 апреля, самому молодому пациенту - 25 лет, самому старшему - 82 года.
Сейчас каждый получает медицинскую помощь. Шесть пациентов находятся на самоизоляции.
Всего в Одесской области зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Напомним, в Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них летальные.