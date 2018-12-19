На Одещині розпилили газову речовину в школі, чотири учні постраждало

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні о 14:10 до Чорноморського відділення поліції надійшло повідомлення від директора однієї з загальноосвітніх шкіл про те, що невідомі особи розпилили у повітря невідому речовину. Четверо шестикласників були доставлені до лікарні з отруєнням дихальних шляхів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Нацполіції в Одеській області.