На Одещині розпилили газову речовину в школі, чотири учні постраждало
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні о 14:10 до Чорноморського відділення поліції надійшло повідомлення від директора однієї з загальноосвітніх шкіл про те, що невідомі особи розпилили у повітря невідому речовину. Четверо шестикласників були доставлені до лікарні з отруєнням дихальних шляхів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Нацполіції в Одеській області.
“Четверо школярів були направлені до лікарні, де їм встановили діагноз „гостре респіраторне отруєння невідомого походження“, надали необхідну медичну допомогу та відпустили додому”, — повідомили у прес-службі Нацполції Одеської області.
Наразі життю та здоров’ю учнів нічого не загрожує. Після розпилення невідомої речовини в школі — решту учнів закладу було евакуйовано.
“Згідно з висновком Державної служби з надзвичайних ситуацій, у приміщенні школи було розпилено перцевий газовий балончик. Працівники поліції встановили, що до вказаної події причетна 13-річна учениця цієї школи”, — пояснюють у прес-центрі.
Наразі вирішується питання про притягнення батьків дівчини до адміністративної відповідальності за ч.4 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект щодо протидії булінгу серед підлітків. Відтепер за булінг каратимуть штрафом у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин.