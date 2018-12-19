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В Одесской области распылили газовое вещество в школе, четыре ученика пострадали

Киев • УНН

 • 8101 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сегодня в 14:10 в Черноморское отделение полиции поступило сообщение от директора одной из общеобразовательных школ о том, что неизвестные лица распылили в воздух неизвестное вещество. Четверо шестиклассников были доставлены в больницу с отравлением дыхательных путей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Нацполиции в Одесской области.

В Одесской области распылили газовое вещество в школе, четыре ученика пострадали

“Четверо школьников были направлены в больницу, где им поставили диагноз „острое респираторное отравление неизвестного происхождения“, оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой”, — сообщили в пресс-службе Нацполции Одесской области.

Сейчас жизни и здоровью учеников ничего не угрожает. После распыления неизвестного вещества в школе — остальных учеников заведения были эвакуированы.

“Согласно заключению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в помещении школы распылили перцовый газовый баллончик. Работники полиции установили, что к указанной события причастна 13-летняя ученица этой школы”, — объясняют в пресс-центре.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девочки к административной ответственности по ч.4 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о противодействии буллинг среди подростков. Отныне за буллинг наказывать штрафом в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 20 до 40 часов.

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