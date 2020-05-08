На Одещині на COVID-19 захворіло 123 медичних працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В Одеській області на COVID-19 захворіло 123 медичних працівників, з яких 86 – з Подільського району. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
"Станом на сьогодні в Одеський області зафіксовано всього 583 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. За тиждень кількість пацієнтів збільшилася на 287 осіб", - написав Куций.
За його словами, зафіксовано 5 летальних випадків.
"Станом на сьогодні, всього одужало вже 23 особи", - зазначив Куций.
Куций повідомив, що найбільші спалахи зареєстровано у:
▪️ Біляївському районі – 69 осіб;
▪️ Одесі – 96 осіб;
▪️ Подільському районі – 284 особи.
"Медпрацівників – 123 особи, з яких 86 – з Подільська. На госпіталізації всього перебуває 186 пацієнтів, а на домашньому лікуванні – 397 осіб, що означає легкий та безсимптомний перебіг хвороби", - написав Куций.
Також він повідомив, що практично всі нові результати тестувань у Подільську – це безсимптомні носії чи пацієнти, які переносять хворобу у легкій формі.
"Завдяки масовому тестуванню (було зроблено понад 1100 тестів) та завдяки продуктивній роботі епідеміологів та лікарів - оперативно виявляються спалахи та проводяться санітарні заходи", - зазначив Куций.
Нагадаємо, в Україні на COVID-19 захворіло вже 2 758 медиків та 977 дітей.