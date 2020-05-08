В Одесской области на COVID-19 заболело 123 медицинских работника
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Одесской области на COVID-19 заболело 123 медицинских работника, из которых 86 - из Подольского района. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"На сегодня в Одесской области зафиксировано всего 583 подтвержденных случая заболевания на коронавирус. За неделю количество пациентов увеличилось на 287 человек", - написал Куцый.
По его словам, зафиксировано 5 летальных случаев.
"По состоянию на сегодня, всего выздоровели уже 23 человека", - отметил Куцый.
Куцый сообщил, что наибольшие вспышки зарегистрированы в:
▪️ Беляевском районе - 69 человек;
▪️ Одессе - 96 человек;
▪️ Подольском районе - 284 человека.
"Медработников - 123 человека, из которых 86 - из Подольска. На госпитализации всего находится 186 пациентов, а на домашнем лечении - 397 человек, что означает легкое и бессимптомное течение болезни", - написал Куцый.
Также он сообщил, что практически все новые результаты тестирований в Подольске - это бессимптомные носители или пациенты, которые переносят болезнь в легкой форме.
"Благодаря массовому тестированию (было сделано более 1100 тестов) и благодаря продуктивной работе эпидемиологов и врачей - оперативно обнаруживаются вспышки и проводятся санитарные мероприятия", - отметил Куцый.
Напомним, в Украине на COVID-19 заболело уже 2758 медиков и 977 детей.