На обсервацію на Херсонщині відправили 12 моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. На Херсонщині на два тижні відправили на обсервацію 12 моряків, які повернулись з роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Херсонської міської ради.
“Управління транспортної, дорожньої інфраструктури та зв’язку Херсонської міської ради спільно з КП „Херсонкомунтранссервіс“ надало підтримку 12-ти морякам, що повернулись з роботи та мають два тижні перебувати на обсервації”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що керівництво Херсонського морського порту попросило про допомогу у безпечному транспортуванні моряків на обсервацію до Херсонської обласної лікарні відновного лікування. Морякам надали транспорт і доставили їх до лікарні. Водій був у захисному одязі, а транспорт після перевезення обробили дезінфікуючими засобами.
“Це вже вчетверте міське управління транспорту займається транспортуванням моряків на обсервацію. Загалом у лікарні відновного лікування знаходяться близько 30 моряків”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, 29 березня Кабмін запровадив обов’язкову обсервацію для українців, які повертаються з-за кордону.