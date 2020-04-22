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На обсервацію на Херсонщині відправили 12 моряків

На обсервацію на Херсонщині відправили 12 моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. На Херсонщині на два тижні відправили на обсервацію 12 моряків, які повернулись з роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Херсонської міської ради.

“Управління транспортної, дорожньої інфраструктури та зв’язку Херсонської міської ради спільно з КП „Херсонкомунтранссервіс“ надало підтримку 12-ти морякам, що повернулись з роботи та мають два тижні перебувати на обсервації”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що керівництво Херсонського морського порту попросило про допомогу у безпечному транспортуванні моряків на обсервацію до Херсонської обласної лікарні відновного лікування. Морякам надали транспорт і доставили їх до лікарні. Водій був у захисному одязі, а транспорт після перевезення обробили дезінфікуючими засобами.

“Це вже вчетверте міське управління транспорту займається транспортуванням моряків на обсервацію. Загалом у лікарні відновного лікування знаходяться близько 30 моряків”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня Кабмін запровадив обов’язкову обсервацію для українців, які повертаються з-за кордону.

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