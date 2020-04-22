На обсервацию в Херсонской области отправили 12 моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Херсонской области на две недели отправили на обсервацию 12 моряков, вернувшихся с работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета.
“Управление транспортной, дорожной инфраструктуры и связи Херсонского городского совета совместно с КП „Херсонкоммунтранссервис“ оказало поддержку 12-ти морякам, вернувшимся с работы и которые должны две недели находиться на наблюдении”, — говорится в сообщении.
Указано, что руководство Херсонского морского порта попросило о помощи в безопасной транспортировке моряков на обсервацию в Херсонскую областную больницу восстановительного лечения. Морякам предоставили транспорт и доставили их в больницу. Водитель был в защитной одежде, а транспорт после перевозки обработали дезинфицирующими средствами.
“Это уже четвертый раз городское управление транспорта занимается транспортировкой моряков на обсервацию. Всего в больнице восстановительного лечения находятся около 30 моряков”, — указано в сообщении.
Напомним, 29 марта Кабмин ввел обязательную обсервацию для украинцев, возвращаюимся из-за границы.