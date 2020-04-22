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На обсервацию в Херсонской области отправили 12 моряков

На обсервацию в Херсонской области отправили 12 моряков

Киев  •  УНН

 • 12976 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Херсонской области на две недели отправили на обсервацию 12 моряков, вернувшихся с работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета.

“Управление транспортной, дорожной инфраструктуры и связи Херсонского городского совета совместно с КП „Херсонкоммунтранссервис“ оказало поддержку 12-ти морякам, вернувшимся с работы и которые должны две недели находиться на наблюдении”, — говорится в сообщении.

Указано, что руководство Херсонского морского порта попросило о помощи в безопасной транспортировке моряков на обсервацию в Херсонскую областную больницу восстановительного лечения. Морякам предоставили транспорт и доставили их в больницу. Водитель был в защитной одежде, а транспорт после перевозки обработали дезинфицирующими средствами.

“Это уже четвертый раз городское управление транспорта занимается транспортировкой моряков на обсервацию. Всего в больнице восстановительного лечения находятся около 30 моряков”, — указано в сообщении.

Напомним, 29 марта Кабмин ввел обязательную обсервацию для украинцев, возвращаюимся из-за границы.

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