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На новорічних корпоративах в Україні все частіше проводять тематичні вечірки - експерт

На новорічних корпоративах в Україні все частіше проводять тематичні вечірки - експерт

Київ • УНН

 • 78265 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні стає все більш популярними проведення тематичних вечірок під час новорічних корпоративів. Про це повідомила директор Асоціації ресторанів Ольга Насонова в коментарі кореспонденту УНН.

"Є стандартна схема (проведення корпоративів - ред.) - офіційна частина і неофіційна частина, але зараз стає все менше офіціозу, а більше проводять якісь тематичні вечірки, коли новорічна вечірка проводиться в якомусь стилі - наприклад, Чикаго або в стилі Снігової королеви, коли всіх просять одягнутися певним чином. По суті, виходить як костюмована вечірка, що дозволяє створити неформальну атмосферу і провести щось на зразок дитячого свята. Тобто я б так охарактеризувала: сучасний корпоратив - це дитяче свято для дорослих", - зазначила експерт.

За її словами, відповідно до тематики вечірки запрошують і артистів - наприклад, музичний гурт, що виконує музику в обраному стилі, або ж фокусників і так далі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські компанії масово переносять новорічні корпоративи на січень - експерт

При цьому вона уточнила, що середня вартість такої вечірки в Києві становить приблизно 1000 грн з людини, однак багато маленьких компаній заощаджують і обмежуються офісними гуляннями із замовленою їжею або ж надають можливість співробітникам самим організувати собі частування і святкування в офісі.

Великі ж компанії зазвичай орендують великі ресторани або зали на 100-500 і більше осіб. Такі фірми бронюють заклади вже в листопаді, тоді як дрібні фірми організовують святкування за тиждень або навіть з сьогодні на завтра.

Також, за словами експерта, частування на новорічних корпоративах в останні роки стають все легшими, оскільки компанії відмовляються від традиційних салатів на майонезі, як олів'є, котлет по-київськи і нарізки на користь більш вишуканих європейських малопорційних закусок (тарти, брускетти, тарталетки, бутербродики).

"Якщо це не фуршет, а банкет, то можуть бути також і гарячі страви, але загальна тенденція - це полегшення всієї цієї кухні", - підсумувала О.Насонова.

Нагадаємо, установка головної новорічної ялинки в Києві має розпочатися 5 грудня.

Українські Національні Новини

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