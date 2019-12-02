На новогодних корпоративах в Украине все чаще проводят тематические вечеринки - эксперт

"Есть стандартная схема (проведения корпоративов - ред.) - официальная часть и неофициальная часть, но сейчас становится все меньше официоза, а больше проводят какие-то тематические вечеринки, когда новогодняя вечеринка проводится в каком-то стиле - например, Чикаго или в стиле Снежной королевы, когда всех просят одеться определенным образом. По сути, выходит как костюмированная вечеринка, что позволяет создать неформальную атмосферу и провести что-то вроде утренника. То есть я бы так охарактеризовала: современный корпоратив - это утренник для взрослых", - отметила эксперт.

По ее словам, соответственно тематике вечеринки приглашают и артистов - например, музыкальную группу, исполняющую музыку в избранном стиле, или же фокусников и так далее.

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При этом она уточнила, что средняя стоимость такой вечеринки в Киеве составляет примерно 1000 грн с человека, однако многие маленькие компании экономят и ограничиваются офисными гуляниями с заказанной едой или же предоставляют возможность сотрудникам самим организовать себе угощение и празднование в офисе.

Крупные же компании обычно арендуют большие рестораны или залы на 100-500 и более человек. Такие фирмы бронируют заведения уже в ноябре, тогда как мелкие фирмы организовывают празднование за неделю или даже с сегодня на завтра.

Также, по словам эксперта, угощения на новогодних корпоративах в последние годы становятся все легче, поскольку компании отказываются от традиционных салатов на майонезе, вроде оливье, котлет по-киевски и нарезки в пользу более изысканных европейских мелкопорционных закусок (тарты, брускетты, тарталетки, бутербродики).

"Если это не фуршет, а банкет, то могут быть также и горячие блюда, но общая тенденция - это облегчение всей этой кухни", - подытожила О.Насонова.

Напомним, установка главной новогодней елки в Киеве должна начаться 5 декабря.