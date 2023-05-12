На Бангладеш насувається циклон "Мокка": він може пошкодити один з найбільших таборів для біженців у світі

КИЇВ. 12 травня. УНН. У Бенгальській затоці посилюється тропічний циклон "Мокка", який може уразити західну М’янму та Кокс-Базар у Бангладеш, де розташований табір для біженців, який є притулком для близько одного мільйона осіб і вважається одним з найбільших у світі. Про це інформує УНН, посилаючись на CNN.