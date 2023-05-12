На Бангладеш насувається циклон "Мокка": він може пошкодити один з найбільших таборів для біженців у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Бенгальській затоці посилюється тропічний циклон "Мокка", який може уразити західну М’янму та Кокс-Базар у Бангладеш, де розташований табір для біженців, який є притулком для близько одного мільйона осіб і вважається одним з найбільших у світі. Про це інформує УНН, посилаючись на CNN.
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Зазначається, що "Мокка" став першим циклоном, що сформувався в затоці цього року, і очікується, що він посилиться ще більше, перш ніж досягти суші в неділю, ймовірно, у штаті Ракхайн на заході М’янми, поблизу кордону з Бангладеш. За даними Об’єднаного центру попередження про тайфуни, циклон посилився до атлантичного урагану першої категорії і рухається на північ зі швидкістю 11 кілометрів на годину.
Вітер шторму може досягти максимальної швидкості 220 кілометрів на годину, що еквівалентно атлантичному урагану четвертої категорії, безпосередньо перед виходом на сушу в неділю, 14 травня, вранці, повідомляє агентство. Згідно з прогнозами, штормовий сплеск до 2,5 метрів може затопити низинні прибережні райони на шляху циклону під час виходу на сушу.
У Бангладеш це територія Кокс-Базару, де проживають члени громади рохінджа без громадянства, які втекли від переслідувань у сусідній М’янмі під час військових репресій у 2017 році. Багато хто живе в бамбукових і брезентових укриттях, розташованих на горбистих схилах. У зв'язку з цим, гуманітарні агенції нарощують свою готовність до надзвичайних ситуацій. Управління ООН у справах біженців у Бангладеш повідомило, що "ведуться надзвичайні приготування в таборах і на Бхасан-Чар" у координації з урядом і місцевими агенціями з надання допомоги.
"Під час підготовки до циклонів сотні волонтерів-біженців рохінджа пройшли навчання щодо виявлення ризиків, інформування своїх громад, евакуації людей у разі потреби та реагування після ударів стихійного лиха", - йдеться в повідомленні управління.
Нагадаємо
У квітні 2023 року на віддалену ділянку узбережжя в Західній Австралії обрушився циклон Ilsa зі швидкістю вітру, яка побила попередні рекорди.