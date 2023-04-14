Циклон Ilsa встановив новий рекорд поривів вітру, обрушившись на західне узбережжя Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Циклон Ilsa обрушився на віддалену ділянку узбережжя в Західній Австралії близько півночі в четвер за місцевим часом зі швидкістю вітру, яка побила попередні рекорди. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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За даними Австралійського бюро метеорології, циклон Ilsa, що вирує біля узбережжя протягом декількох днів, обрушився на сушу як шторм 5-ї категорії, що еквівалентно атлантичному урагану 4-ї категорії.
З того часу циклон ослаб і рухається на південний схід по всьому штату, приносячи зливи та стійкий вітер зі швидкістю 120 кілометрів на годину.
Незадовго до того, як він досяг материка, циклон промчав над островом Бедаут, крихітним безлюдним островом, де його стійка швидкість вітру досягла 218 км/год за 10-хвилинний період.
"Циклон "Джордж" був попереднім рекордсменом зі швидкістю 194 км/год ще в 2007 році в тому ж місці. Вночі пориви вітру на острові, який є місцем розмноження морських птахів, сягали 288 км/год", - йдеться в повідомленні синоптиків.
Очікується, що циклон обрушить на регіон зливи від 200 до 300 міліметрів, і великі території штату знаходяться під спостереженням за повенями.
Додамо
Найсильнішим штормом, що колись обрушився на якусь частину Австралії, був циклон "Моніка", який прийшов у 2006 році стійкі вітри зі швидкістю близько 290 км/год і пронісся східною та північною частинами Австралії.