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Циклон Ilsa установил новый рекорд порывов ветра, обрушившись на западное побережье Австралии

Циклон Ilsa установил новый рекорд порывов ветра, обрушившись на западное побережье Австралии

Киев • УНН

 • 701376 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Циклон Ilsa обрушился на отдаленный участок побережья в Западной Австралии около полуночи в четверг по местному времени со скоростью ветра, которая побила предыдущие рекорды. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

По данным Австралийского бюро метеорологии, циклон Ilsa, бушующий у побережья в течение нескольких дней, обрушился на сушу как шторм 5-й категории, что эквивалентно атлантическому урагану 4-й категории.

С тех пор циклон ослаб и движется на юго-восток по всему штату, принося ливни и устойчивый ветер со скоростью 120 километров в час.

Незадолго до того, как он достиг материка, циклон промчался над островом Бедаут, крошечным необитаемым островом, где его устойчивая скорость ветра достигла 218 км/ч за 10-минутный период.

"Циклон "Джордж" был предыдущим рекордсменом со скоростью 194 км/ч еще в 2007 году в том же месте. Ночью порывы ветра на острове, который является местом размножения морских птиц, достигали 288 км/ч", - говорится в сообщении синоптиков.

Ожидается, что циклон обрушит на регион ливни от 200 до 300 миллиметров, и обширные территории штата находятся под наблюдением за наводнениями.

Добавим

Самым сильным штормом, когда-либо обрушившимся на какую-либо часть Австралии, был циклон "Моника", который пришел в 2006 году с устойчивыми ветрами со скоростью около 290 км/ч и пронесся по восточной и северной части Австралии.

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