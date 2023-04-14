Циклон Ilsa установил новый рекорд порывов ветра, обрушившись на западное побережье Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Циклон Ilsa обрушился на отдаленный участок побережья в Западной Австралии около полуночи в четверг по местному времени со скоростью ветра, которая побила предыдущие рекорды. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
Детали
По данным Австралийского бюро метеорологии, циклон Ilsa, бушующий у побережья в течение нескольких дней, обрушился на сушу как шторм 5-й категории, что эквивалентно атлантическому урагану 4-й категории.
С тех пор циклон ослаб и движется на юго-восток по всему штату, принося ливни и устойчивый ветер со скоростью 120 километров в час.
Незадолго до того, как он достиг материка, циклон промчался над островом Бедаут, крошечным необитаемым островом, где его устойчивая скорость ветра достигла 218 км/ч за 10-минутный период.
"Циклон "Джордж" был предыдущим рекордсменом со скоростью 194 км/ч еще в 2007 году в том же месте. Ночью порывы ветра на острове, который является местом размножения морских птиц, достигали 288 км/ч", - говорится в сообщении синоптиков.
Ожидается, что циклон обрушит на регион ливни от 200 до 300 миллиметров, и обширные территории штата находятся под наблюдением за наводнениями.
Добавим
Самым сильным штормом, когда-либо обрушившимся на какую-либо часть Австралии, был циклон "Моника", который пришел в 2006 году с устойчивыми ветрами со скоростью около 290 км/ч и пронесся по восточной и северной части Австралии.