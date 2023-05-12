На Бангладеш надвигается циклон "Мокка": он может повредить один из крупнейших лагерей для беженцев в мире

Детали

Отмечается, что "Мокка" стал первым циклоном, сформировавшимся в заливе в этом году, и ожидается, что он усилится еще больше, прежде чем достичь суши в воскресенье, вероятно, в штате Ракхайн на западе Мьянмы, вблизи границы с Бангладеш. По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах, циклон усилился до атлантического урагана первой категории и движется на север со скоростью 11 километров в час.

Ветер шторма может достичь максимальной скорости 220 километров в час, что эквивалентно атлантическому урагану четвертой категории, непосредственно перед выходом на сушу в воскресенье, 14 мая, утром, сообщает агентство. Согласно прогнозам, штормовой всплеск до 2,5 метров может затопить низменные прибрежные районы на пути циклона во время выхода на сушу.

В Бангладеш это территория Кокс-Базара, где проживают члены общины рохинджа без гражданства, которые бежали от преследований в соседней Мьянме во время военных репрессий в 2017 году. Многие живут в бамбуковых и брезентовых укрытиях, расположенных на холмистых склонах. В связи с этим, гуманитарные агентства наращивают свою готовность к чрезвычайным ситуациям. Управление ООН по делам беженцев в Бангладеш сообщило, что "ведутся чрезвычайные приготовления в лагерях и на Бхасан-Чар" в координации с правительством и местными агентствами по оказанию помощи.

"Во время подготовки к циклонам сотни волонтеров-беженцев рохинджа прошли обучение по выявлению рисков, информированию своих общин, эвакуации людей в случае необходимости и реагированию после ударов стихийного бедствия", - говорится в сообщении управления.

Напомним

В апреле 2023 года на отдаленный участок побережья в Западной Австралии обрушился циклон Ilsa со скоростью ветра, которая побила предыдущие рекорды.