На міжнародній трасі рейсовий автобус на смерть збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На трасі "Київ-Чоп" водій автобуса Setra на неосвітленій ділянці дороги на смерть збив пішохода. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.
Повідомлення про ДТП на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Гусари до поліції надійшло 8 жовтня, о 21:17. Поліцейські встановили, що 50-річний водій автобуса Setra сполученням "Харків-Познань", житель Черкаської області, на неосвітленій ділянці дороги з однією смугою руху поза населеним пунктом допустив наїзд на пішохода.
Унаслідок ДТП 34-річний мешканець Радивилівського району загинув на місці події. В салоні автобуса перебувало близько 30 пасажирів — ніхто із них не постраждав. Водій за результатами освідування був тверезий.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, в рамках якого слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Транспортний засіб доставлений на спецмайданчик у селі Городок. Пасажири вирушили до місця призначення іншим транспортом.
Нагадаємо, на Харківщині автомобіль MAN на смерть збив пенсіонера, який рухався по центру дороги.