На международной трассе рейсовый автобус насмерть сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На трассе "Киев-Чоп" водитель автобуса Setra на неосвещенном участке дороги насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.
Сообщение о ДТП на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Гусары в полицию поступило 8 октября, в 21:17. Полицейские установили, что 50-летний водитель автобуса Setra сообщением "Харьков-Познань", житель Черкасской области, на неосвещенном участке дороги с одной полосой движения вне населенного пункта допустил наезд на пешехода.
В результате ДТП 34-летний житель Радивиловского района погиб на месте происшествия. В салоне автобуса находилось около 30 пассажиров - никто из них не пострадал. Водитель по результатам освидетельствования был трезв.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователи следственного управления устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Транспортное средство доставлено на спецплощадку в селе Городок. Пассажиры отправились к месту назначения другим транспортом.
Напомним, в Харьковской области автомобиль MAN насмерть сбил пенсионера, который двигался по центру дороги.