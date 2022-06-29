На місці завалів у Кременчуку втратив свідомість один з рятувальників, двоє травмувалися через зсув
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. На місці розбору завалів торгового центру внаслідок ворожого ракетного удару у Кременчуці через отруєння втратив свідомість один з рятувальників, ще двоє травмувалися через зсув. Про це повідомили у ДСНС України, пише УНН.
Деталі
Близько 17 години 27 червня під час гасіння пожежі, як вказано, втратив свідомість начальник чергової зміни з пожежно-рятувального загону, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння було доставлено до реанімаційного відділення Кременчуцької ЦРЛ. На цей час проходить амбулаторне лікування.
О 4:12 29 червня під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит, стався зсув однієї з них, внаслідок чого отримали травми два співробітника ДСНС – начальник караулу пожежно-рятувальної частини міста Миргород та старший рятувальник дозиметрист. Наразі вони перебувають у лікарні.
Доповнення
Після ворожого ракетного удару по торговому центру у Кременчуці Полтавської області, який стався 27 червня, розібрано завали на 75% загальної площі об’єкту, виявлено 8 фрагментів людських тіл.