На месте завалов в Кременчуге потерял сознание один из спасателей, двое травмировались из-за сдвига плит
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. На месте разбора завалов торгового центра в результате вражеского ракетного удара в Кременчуге из-за отравления потерял сознание один из спасателей, еще двое травмировались из-за сдвига плит. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Около 17 часов 27 июня во время тушения пожара, как указано, потерял сознание начальник дежурной смены из пожарно-спасательного отряда, который с предварительным диагнозом отравление продуктами горения был доставлен в реанимационное отделение Кременчугской ЦРБ. В настоящее время проходит амбулаторное лечение.
В 4:12 29 июня во время подготовки к демонтажу железобетонных плит, произошел сдвиг одной из них, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС – начальник караула пожарно-спасательной части города Миргород и старший спасатель дозиметрист. В настоящее время они находятся в больнице.
Дополнение
После вражеского ракетного удара по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, который произошел 27 июня, разобраны завалы на 75% общей площади объекта, выявлено 8 фрагментов человеческих тел.