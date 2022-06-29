На месте завалов в Кременчуге потерял сознание один из спасателей, двое травмировались из-за сдвига плит

Детали

Около 17 часов 27 июня во время тушения пожара, как указано, потерял сознание начальник дежурной смены из пожарно-спасательного отряда, который с предварительным диагнозом отравление продуктами горения был доставлен в реанимационное отделение Кременчугской ЦРБ. В настоящее время проходит амбулаторное лечение.

В 4:12 29 июня во время подготовки к демонтажу железобетонных плит, произошел сдвиг одной из них, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС – начальник караула пожарно-спасательной части города Миргород и старший спасатель дозиметрист. В настоящее время они находятся в больнице.

Дополнение

После вражеского ракетного удара по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, который произошел 27 июня, разобраны завалы на 75% общей площади объекта, выявлено 8 фрагментов человеческих тел.