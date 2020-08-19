На місцеві вибори буде виділено 2,3 млрд грн - Шмигаль

“Всього на місцеві вибори буде виділено 2,3 млрд грн. Тому плануємо, що 25 жовтня має відбутись безпечний, прозорий виборчий процес для того, аби люди отримали своїх представників на місцях”, — сказав Шмигаль.

З його слів, це — дуже важливий крок на шляху до завершення реформи децентралізації, адже ці вибори “відбудуться вже на новій адміністративно-територіальній основі, і це вже практично завершальний етап”.

“За ним залишаться лише зміни в Основний закон держави, і реформа децентралізації буде вважатись в цілому завершеною”, — додав він.

Нагадаємо, уряд розпочинає підготовку, аби провести безпечно місцеві вибори у жовтні. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив МОЗ відпрацювати це питання та розробити рекомендації щодо безпечного проходження виборчого процесу.