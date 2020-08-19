На місцеві вибори буде виділено 2,3 млрд грн - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На місцеві вибори, які мають відбутись в Україні 25 жовтня, буде виділено 2,3 млрд грн. Про це сказав сьогодні під час засідання уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Всього на місцеві вибори буде виділено 2,3 млрд грн. Тому плануємо, що 25 жовтня має відбутись безпечний, прозорий виборчий процес для того, аби люди отримали своїх представників на місцях”, — сказав Шмигаль.
З його слів, це — дуже важливий крок на шляху до завершення реформи децентралізації, адже ці вибори “відбудуться вже на новій адміністративно-територіальній основі, і це вже практично завершальний етап”.
“За ним залишаться лише зміни в Основний закон держави, і реформа децентралізації буде вважатись в цілому завершеною”, — додав він.
Нагадаємо, уряд розпочинає підготовку, аби провести безпечно місцеві вибори у жовтні. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив МОЗ відпрацювати це питання та розробити рекомендації щодо безпечного проходження виборчого процесу.