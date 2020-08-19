Кабмін почав підготовку до місцевих виборів: Шмигаль доручив МОЗ розробити рекомендації

“Уряд розпочинає підготовку, аби провести безпечно місцеві вибори у жовтні. У нас вже є звернення та пропозиції громадських організацій щодо забезпечення виборчих комісій необхідними засобами захисту. Прошу МОЗ відпрацювати це питання, розробити рекомендації щодо безпечного проходження виборчого процесу. Часу залишилось небагато, тому прошу це питання не відкладати: розробити відповідні протоколи, процедури, рекомендації, передати їх ЦВК та на місця в окружні виборчі комісії”, — розповів Шмигаль.

Він додав, що сьогодні планується ухвалити постанову про врегулювання механізму фінансування територіальних виборчих комісій для того, щоб ефективно використати кошти, що будуть направлені на вибори. А також питання, що стосується виділення субвенцій місцевій владі на підготовку для виборів: списків, запрошень.

Нагадаємо, що Кабмін 19 серпня планує затвердити порядок фінансування виборчих комісій на місцевих виборах.

ВР призначила місцеві вибори на 25 жовтня.