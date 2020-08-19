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4 марта, 13:25 • 105620 просмотра

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4 марта, 12:57 • 125515 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100800 просмотра

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Кабмин начал подготовку к местным выборам: Шмыгаль поручил Минздраву разработать рекомендации

Кабмин начал подготовку к местным выборам: Шмыгаль поручил Минздраву разработать рекомендации

Киев  •  УНН

 • 12549 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Правительство начинает подготовку, чтобы провести безопасно местные выборы в октябре. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минздраву отработать этот вопрос и разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Правительство начинает подготовку, чтобы провести безопасно местные выборы в октябре. У нас уже есть обращения и предложения общественных организаций по обеспечению избирательных комиссий необходимыми средствами защиты. Прошу Минздрав отработать этот вопрос, разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса. Времени осталось немного, поэтому прошу этот вопрос не откладывать: разработать соответствующие протоколы, процедуры, рекомендации, передать их ЦИК и на места в окружные избирательные комиссии", - рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что сегодня планируется принять постановление об урегулировании механизма финансирования территориальных избирательных комиссий для того, чтобы эффективно использовать средства, которые будут направлены на выборы. А также вопрос, касающийся выделения субвенций местным властям на подготовку для выборов: списков, приглашений.

Напомним, что Кабмин 19 августа планирует утвердить порядок финансирования избирательных комиссий на местных выборах.

ВР назначила местные выборы на 25 октября.

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