На местные выборы будет выделено 2,3 млрд грн - Шмыгаль

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75618 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100603 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124701 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106217 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126090 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100927 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101803 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103817 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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4 марта, 07:12 • 101490 просмотра

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На местные выборы будет выделено 2,3 млрд грн - Шмыгаль

На местные выборы будет выделено 2,3 млрд грн - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 12152 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. На местные выборы, которые должны состояться в Украине 25 октября, будет выделено 2,3 млрд грн. Об этом сказал сегодня во время заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Всего на местные выборы будет выделено 2,3 млрд грн. Поэтому планируем, что 25 октября должен состояться безопасный, прозрачный избирательный процесс для того, чтобы люди получили своих представителей на местах", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это - очень важный шаг на пути к завершению реформы децентрализации, ведь эти выборы "пройдут уже на новой административно-территориальной основе, и это уже практически завершающий этап".

"За ним останутся только изменения в Основной закон государства, и реформа децентрализации будет считаться в целом завершенной", - добавил он.

Напомним, правительство начинает подготовку, чтобы провести безопасно местные выборы в октябре. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минздраву отработать этот вопрос и разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса.

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