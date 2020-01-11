На Миколаївщині у пожежі загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Миколаївщині під час пожежі у будинку загинув чоловік. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Миколаївській області.
"10 січня 16:30 за екстреним номером "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сагайдачного у селі Білоусівка", - сказано у повідомленні.
За вказаною адресою направлено чергове відділення 12 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю встановлено, що вогнем охоплена літня кухня, а поруч знаходиться житловий будинок.
Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисників виявлено тіло загиблого чоловіка 1969 р.н. Пожежу площею 40 м кв о 17:11 локалізували, о 17:55 ліквідували, її причина встановлюється.
Від ДСНС працювало 2 одиниці техніки та 7 осіб, додатково залучався трактор із бочкою, співробітники поліції та карета швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, на Луганщині у пожежі загинув літній чоловік.