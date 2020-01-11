В Николаевской области в пожаре погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Николаевской области во время пожара в доме погиб мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.
"10 января 16:30 по экстренному номеру "101" поступило сообщение о пожаре на улице Сагайдачного в селе Белоусовка", - говорится в сообщении.
По указанному адресу направлено дежурное отделение 12 государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем охвачена летняя кухня, а рядом находится жилой дом.
При проведении разведки звеном газодымозащитников обнаружено тело погибшего мужчины 1969 г.р. Пожар площадью 40 м кв в 17:11 локализовали, в 17:55 ликвидировали, его причина устанавливается.
От ГСЧС работало 2 единицы техники и 7 человек, дополнительно привлекался трактор с бочкой, сотрудники полиции и карета скорой медицинской помощи.
Напомним, в Луганской области в пожаре погиб пожилой мужчина.