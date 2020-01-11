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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111556 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114478 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112957 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 126302 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104804 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107763 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107910 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131857 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130634 просмотра

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В Николаевской области в пожаре погиб мужчина

В Николаевской области в пожаре погиб мужчина

Киев  •  УНН

 • 9843 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Николаевской области во время пожара в доме погиб мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.

"10 января 16:30 по экстренному номеру "101" поступило сообщение о пожаре на улице Сагайдачного в селе Белоусовка", - говорится в сообщении.

По указанному адресу направлено дежурное отделение 12 государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем охвачена летняя кухня, а рядом находится жилой дом.

При проведении разведки звеном газодымозащитников обнаружено тело погибшего мужчины 1969 г.р. Пожар площадью 40 м кв в 17:11 локализовали, в 17:55 ликвидировали, его причина устанавливается.

От ГСЧС работало 2 единицы техники и 7 человек, дополнительно привлекался трактор с бочкой, сотрудники полиции и карета скорой медицинской помощи.

Напомним, в Луганской области в пожаре погиб пожилой мужчина.

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