На Луганщині у пожежі загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Луганщині у пожежі загинув літній чоловік. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Луганській області.
“10 січня о 16:29 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу...”, — сказано у повідомленні.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло громадянина, 1949 року народження.
Пожежу на площі 64 кв. м. локалізовано о 17:21 та ліквідовано о 20:16.
До ліквідації пожежі залучалося 7 вогнеборців та 3 одиниці техніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються фахівцями.
Нагадаємо, на території одного з приватних господарств у Чернівцях виявлено обгоріле тіло місцевого жителя, який напередодні гостював у власника будинку.