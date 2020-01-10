Обгоріле тіло чоловіка знайшли на приватному подвір'ї у Чернівцях

КИЇВ. 10 січня. УНН. На території одного з приватних господарств виявлено обгоріле тіло місцевого жителя, який напередодні гостював у власника будинку. Для встановлення причин смерті тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Чернівецькій області.