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Обгоріле тіло чоловіка знайшли на приватному подвір'ї у Чернівцях

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. На території одного з приватних господарств виявлено обгоріле тіло місцевого жителя, який напередодні гостював у власника будинку. Для встановлення причин смерті тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Чернівецькій області.

Так, поліція отримала повідомлення про те, що біля приватного будинку на одній із вулиць Чернівців виявлено мертвого чоловіка зі слідами обгорання.

На місці правоохоронці оглянули тіло померлого, прилеглу територію та опитали можливих свідків і очевидців загибелі чоловіка.

"Поліцейські з’ясували, що померлим є 63-річний житель міста Чернівці. Напередодні він перебував у гостях у власника будинку. На тілі загиблого виявлено тілесні ушкодження, що можуть свідчити про насильницьку смерть", - повідомили у поліції.

З місця події співробітники поліції вилучили речові докази для проведення необхідних криміналістичних експертиз.

За фактом смерті чоловіка слідчі Чернівецького відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування, поліцейські відпрацьовують декілька версій загибелі потерпілого.

Нагадаємо, після пожежі у полі на Львівщині знайшли обгоріле тіло жінки.

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