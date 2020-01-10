Обгоревшее тело мужчины нашли в частном дворе в Черновцах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. На территории одного из частных хозяйств обнаружено обгоревшее тело местного жителя, который накануне гостил у владельца дома. Для установления причин смерти тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Черновицкой области.
Так, полиция получила сообщение о том, что возле частного дома на одной из улиц Черновцов обнаружено мертвого мужчину со следами обгорания.
На месте правоохранители осмотрели тело умершего, прилегающую территорию и опросили возможных свидетелей и очевидцев гибели мужчині.
"Полицейские выяснили, что умершим является 63-летний житель города Черновцы. Накануне он находился в гостях у владельца дома. На теле погибшего обнаружены телесные повреждения, свидетельствующие о насильственной смерти", - сообщили в полиции.
С места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства для проведения необходимых криминалистических экспертиз.
По факту смерти мужчины следователи Черновицкого отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование, полицейские отрабатывают несколько версий гибели пострадавшего.
Напомним, после пожара в поле во Львовской области нашли обгоревшее тело женщины.