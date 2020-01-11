В Луганской области на пожаре погиб человек

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111502 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114379 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112856 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 126104 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104728 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107718 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107878 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131850 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130629 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В Луганской области на пожаре погиб человек

В Луганской области на пожаре погиб человек

Киев  •  УНН

 • 9434 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Луганской области на пожаре погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

"10 января в 16:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре...", - сказано в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит жилой дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело гражданина, 1949 года рождения.

Пожар на площади 64 кв. м. локализован в 17:21 и ликвидирован в 20:16. К ликвидации пожара привлекалось 7 пожарных и 3 единицы техники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.

Напомним, на территории одного из частных хозяйств в Черновцах обнаружено обгоревшее тело местного жителя, который накануне гостил у владельца дома.

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