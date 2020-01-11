В Луганской области на пожаре погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Луганской области на пожаре погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.
"10 января в 16:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре...", - сказано в сообщении.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит жилой дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело гражданина, 1949 года рождения.
Пожар на площади 64 кв. м. локализован в 17:21 и ликвидирован в 20:16. К ликвидации пожара привлекалось 7 пожарных и 3 единицы техники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.
Напомним, на территории одного из частных хозяйств в Черновцах обнаружено обгоревшее тело местного жителя, который накануне гостил у владельца дома.