На Миколаївщині росіяни вбили близько 410 людей, 10 з них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Миколаївській області з початку повномасштабного вторгнення росії загинуло 408 людей. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«У нас з початку активної війни 1481 людина постраждала, з них 408 вбито, і 10 проміж них дітей», - розповів Кім.
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Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва. Також ранкових обстрілів зазнало село Лимани Миколаївської області.
Кім повідомляв, що російські окупанти захопили приблизно 5% населених пунктів Миколаївської області.