В Николаевской области россияне убили около 410 человек, 10 из них - дети

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14 марта, 19:57 • 84107 просмотра

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14 марта, 19:56 • 109107 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. В Николаевской области с начала полномасштабного вторжения россии погибли 408 человек. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«У нас с начала активной войны 1481 человек пострадал, из них 408 убиты, и среди них детей», – рассказал Ким.

Дополнение

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева. Также утренние обстрелы получило село Лиманы Николаевской области.

Ким сообщал, что российские оккупанты захватили примерно 5% населенных пунктов Николаевской области.

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