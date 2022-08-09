В Николаевской области россияне убили около 410 человек, 10 из них - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Николаевской области с начала полномасштабного вторжения россии погибли 408 человек. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«У нас с начала активной войны 1481 человек пострадал, из них 408 убиты, и среди них детей», – рассказал Ким.
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Сегодня утром российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева. Также утренние обстрелы получило село Лиманы Николаевской области.
Ким сообщал, что российские оккупанты захватили примерно 5% населенных пунктов Николаевской области.