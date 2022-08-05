На Миколаївщині захоплено приблизно 5% населених пунктів – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Російські окупанти захопили приблизно 5% населених пунктів Миколаївської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"В нас приблизно окуповано 5% не територій, а населених пунктів. Це південніше ніж Снігурівка і сама Снігурівка, а основні бойові дії йдуть на території Херсонської області. Це південний фронт, назвемо його так", – розповів Кім.
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Радник глави ОП України Олексій Арестович повідомляв, що російські окупанти зібрали на півдні країни близько 30 БТГ – готуються до наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.
Цієї ночі рашисти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, вранці – з артилерії. Відомо про влучання у приватний будинок.