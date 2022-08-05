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На Миколаївщині захоплено приблизно 5% населених пунктів – Кім

На Миколаївщині захоплено приблизно 5% населених пунктів – Кім

Київ • УНН

 • 229541 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Російські окупанти захопили приблизно 5% населених пунктів Миколаївської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

"В нас приблизно окуповано 5% не територій, а населених пунктів. Це південніше ніж Снігурівка і сама Снігурівка, а основні бойові дії йдуть на території Херсонської області. Це південний фронт, назвемо його так", – розповів Кім.

Доповнення

Радник глави ОП України Олексій Арестович повідомляв, що російські окупанти зібрали на півдні країни близько 30 БТГ – готуються до наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.

Цієї ночі рашисти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, вранці – з артилерії. Відомо про влучання у приватний будинок.

Українські Національні Новини

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