В Николаевской области захвачено примерно 5% населенных пунктов – Ким

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"У нас примерно оккупировано 5% не территорий, а населенных пунктов. Это южнее чем Снигиревка и сама Снигиревка, а основные боевые действия идут на территории Херсонской области. Это южный фронт, назовем его так", – рассказал Ким.

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Советник главы ОП Украины Алексей Арестович сообщал, что российские оккупанты собрали на юге страны около 30 БТГ – готовятся к наступлению на Кривой Рог и Николаев.

Этой ночью рашисты обстреляли Николаев кассетными снарядами, утром – из артиллерии. Известно о попадании в частный дом.