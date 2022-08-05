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Вночі та вранці рашисти обстрілювали Миколаїв: влучили у приватний будинок

Вночі та вранці рашисти обстрілювали Миколаїв: влучили у приватний будинок

Київ • УНН

 • 178206 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Вночі російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, вранці – з артилерії. Відомо про влучання у приватний будинок. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Ситуація у Миколаєві

"Вночі та зранку, 5 серпня, ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо", – ідеться у повідомленні.

Окрім того, сталася пожежа на відкритій території внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків. Детальну інформацію щодо пошкоджень та постраждалих уточнюють.

За попередньою інформацією військової комендатури оборони Миколаєва, вночі Корабельний район розстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, зранку – ствольною далекобійною артилерією "Піон".

Ситуація у Миколаївській області

Миколаївський район:

Ввечері, 4 серпня, о 19:10 в с. Парутине Куцурубської громади внаслідок ворожого обстрілу троє людей дістали поранення.

Сьогодні о 03:05 зафіксовано обстріли с. Зайчевське Мішково-Погорілівської громади – загорілися житловий будинок, приватне сільськогосподарське підприємство, пошкоджено машини. Попередньо без постраждалих.

Вночі ворог обстріляв с. Шевченкове Шевченківської громади – пошкоджено житлові будинки та прилеглі нежитлові споруди, загорілися поля, постраждалих немає.

Також вночі ворожими снарядами обстріляли  Галицинівську громаду. Інформація про пошкодження уточнюється, постраждалих немає.

Баштанський район:

Вдень, 4 серпня, орієнтовно о 13:00 були обстріли с. Широке Широківської громади. Влучання були по відкритим територіям, зруйновано лінії електропередач, пошкоджено сільгоспбудівлі в домогосподарствах.

Також орієнтовно о 18:00 були обстріли с. Червона Долина та с. Поляна. Влучання були по відкритим територіям, дорожньому полотну, сільгоспбудівлям домогосподарств.

Приблизно о 01:30 знову були обстріли за межами с. Широке, постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що сьогодні вранці у місті пролунали вибухи.

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