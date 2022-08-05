Ночью и утром рашисты обстреливали Николаев: попали в частный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Ночью российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, утром – из артиллерии. Известно о попадании в частный дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Ситуация в Николаеве
"Ночью и утром, 5 августа, враг обстрелял Корабельный район Николаева. Предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении домов вокруг", – говорится в сообщении.
Кроме того, произошел пожар на открытой территории в результате попадания боеприпасов и их обломков. Подробную информацию о повреждениях и пострадавших уточняют.
По предварительной информации военной комендатуры обороны Николаева, ночью Корабельный район расстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром – ствольной дальнобойной артиллерией "Пион".
Ситуация в Николаевской области
Николаевский район:
Вечером, 4 августа, в 19:10 в с. Парутино Куцурубской громады в результате вражеского обстрела три человека получили ранения.
Сегодня в 03:05 зафиксированы обстрелы с. Зайчевское Мишково-Погореловской громады – загорелся жилой дом, частное сельскохозяйственное предприятие, повреждены машины. Предварительно без пострадавших.
Ночью враг обстрелял с. Шевченковской громады – повреждены жилые дома и прилегающие нежилые сооружения, загорелись поля, пострадавших нет.
Также ночью вражескими снарядами обстреляли Галицыновскую громаду. Информация о повреждениях уточняется, пострадавших нет.
Баштанский район:
Днем, 4 августа, ориентировочно в 13:00 были обстрелы с. Широкое Широковской громады. Попадания были по открытым территориям, разрушены линии электропередач, повреждены сельхозпостройки в домохозяйствах.
Также ориентировочно в 18:00 были обстрелы с. Красная Долина и с. Поляна. Попадания были по открытым территориям, дорожному полотну, сельхозпостройкам домохозяйств.
Около 01:30 снова были обстрелы за пределами с. Широкое, пострадавших нет.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодня утром в городе раздались взрывы.