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Ночью и утром рашисты обстреливали Николаев: попали в частный дом

Ночью и утром рашисты обстреливали Николаев: попали в частный дом

Киев • УНН

 • 178205 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Ночью российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, утром – из артиллерии. Известно о попадании в частный дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Ситуация в Николаеве

"Ночью и утром, 5 августа, враг обстрелял Корабельный район Николаева. Предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении домов вокруг", – говорится в сообщении.

Кроме того, произошел пожар на открытой территории в результате попадания боеприпасов и их обломков. Подробную информацию о повреждениях и пострадавших уточняют.

По предварительной информации военной комендатуры обороны Николаева, ночью Корабельный район расстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром – ствольной дальнобойной артиллерией "Пион".

Ситуация в Николаевской области

Николаевский район:

Вечером, 4 августа, в 19:10 в с. Парутино Куцурубской громады в результате вражеского обстрела три человека получили ранения.

Сегодня в 03:05 зафиксированы обстрелы с. Зайчевское Мишково-Погореловской громады – загорелся жилой дом, частное сельскохозяйственное предприятие, повреждены машины. Предварительно без пострадавших.

Ночью враг обстрелял с. Шевченковской громады – повреждены жилые дома и прилегающие нежилые сооружения, загорелись поля, пострадавших нет.

Также ночью вражескими снарядами обстреляли Галицыновскую громаду. Информация о повреждениях уточняется, пострадавших нет.

Баштанский район:

Днем, 4 августа, ориентировочно в 13:00 были обстрелы с. Широкое Широковской громады. Попадания были по открытым территориям, разрушены линии электропередач, повреждены сельхозпостройки в домохозяйствах.

Также ориентировочно в 18:00 были обстрелы с. Красная Долина и с. Поляна. Попадания были по открытым территориям, дорожному полотну, сельхозпостройкам домохозяйств.

Около 01:30 снова были обстрелы за пределами с. Широкое, пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодня утром в городе раздались взрывы.

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