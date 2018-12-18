На Миколаївщині проходять навчання підрозділи територіальної оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На Миколаївщині розпочались навчання підрозділу територіальної оборони. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр оперативного командування "Південь".
"Загалом, навчання підрозділів територіальної оборони є спільними для областей, які входять до зони відповідальності оперативного командування "Південь" та в яких діє законодавчий режим воєнного стану. Однак, кожен підрозділ організовує і проводить тренування по-своєму, з урахуванням власних можливостей, рівня підготовленості учасників навчань, інструкторів, які будуть проводити заняття та інших аспектів", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що у Миколаївській області, як і в Одеській, Херсонській та Вінницькій, резервісти територіальної оборони складуть військову присягу на вірність українському народу та пройдуть бойовий вишкіл з територіальної оборони. Тактичні навчання проводять, щоб у разі необхідності бути готовим до відбиття збройної агресії.
Нагадаємо, за останній рік Міністерство оборони уклало контракт з 5 тис. резервістами.