В Николаевской области проходят обучения подразделения территориальной обороны

"В общем, учения подразделений территориальной обороны являются общими для областей, входящих в зону ответственности оперативного командования "Юг" и в которых действует законодательный режим военного положения. Однако, каждое подразделение организует и проводит тренировки по-своему, с учетом собственных возможностей, уровня подготовленности участников учений, инструкторов, которые будут проводить занятия и другие аспекты", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в Николаевской области, как и в Одесской, Херсонской и Винницкой, резервисты территориальной обороны составят военную присягу на верность украинскому народу и пройдут боевую выучку по территориальной обороне. Тактические учения проводят, чтобы в случае необходимости быть готовым к отражению вооруженной агрессии.

Напомним, за последний год Министерство обороны заключило контракт с 5 тыс. резервистами.



