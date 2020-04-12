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На Миколаївщині підтвердили ще 2 випадки коронавірусу з числа контактних осіб

На Миколаївщині підтвердили ще 2 випадки коронавірусу з числа контактних осіб

Київ • УНН

 • 14836 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. На Миколаївщині підтвердили ще два випадки коронавірусної хвороби з числа осіб, які контактували з раніше зафіксованими хворими. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

"ДУ "Миколаївський обласний лабораторній центр МОЗ України" повідомляє, що за фактом виявлення 2 підтверджених випадків на короновірусну інфекцію COVID-19 у мешканців с.Воронівка Вознесенського району. Проведено епідеміологічне розслідування із застосуванням лабораторних методів досліджень. Визначено коло контактних осіб із захворівшими", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що 11 квітня було всього обстежено 31 особу, матеріал для проведення досліджень доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України".

"За результатами лабораторних досліджень 12 квітня виявлено 2 підтверджених випадки COVID-19 серед обстежених контактних осіб. Обидві контактні особи відносяться до тісного кола спілкування з захворівшими за релігійною ознакою (сумісні служіння на дому). З них одна особа мешкає у селі Воронівка, друга – у Вознесенську", - йдеться у повідомленні.

На даний час продовжуються протиепідемічні заходи у вогнищі та проводиться визначення розширеного кола контактних осіб з метою їх лабораторного дослідження.

Як повідомляв УНН, на Миколаївщині зафіксували два перших випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Таким чином, в Україні не залишилось жодної області, де б не було зафіксовано хвороби.

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