На Миколаївщині підтвердили ще 2 випадки коронавірусу з числа контактних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На Миколаївщині підтвердили ще два випадки коронавірусної хвороби з числа осіб, які контактували з раніше зафіксованими хворими. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.
"ДУ "Миколаївський обласний лабораторній центр МОЗ України" повідомляє, що за фактом виявлення 2 підтверджених випадків на короновірусну інфекцію COVID-19 у мешканців с.Воронівка Вознесенського району. Проведено епідеміологічне розслідування із застосуванням лабораторних методів досліджень. Визначено коло контактних осіб із захворівшими", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 11 квітня було всього обстежено 31 особу, матеріал для проведення досліджень доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України".
"За результатами лабораторних досліджень 12 квітня виявлено 2 підтверджених випадки COVID-19 серед обстежених контактних осіб. Обидві контактні особи відносяться до тісного кола спілкування з захворівшими за релігійною ознакою (сумісні служіння на дому). З них одна особа мешкає у селі Воронівка, друга – у Вознесенську", - йдеться у повідомленні.
На даний час продовжуються протиепідемічні заходи у вогнищі та проводиться визначення розширеного кола контактних осіб з метою їх лабораторного дослідження.
Як повідомляв УНН, на Миколаївщині зафіксували два перших випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Таким чином, в Україні не залишилось жодної області, де б не було зафіксовано хвороби.