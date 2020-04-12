На Миколаївщині підтвердили ще 2 випадки коронавірусу з числа контактних осіб

КИЇВ. 12 квітня. УНН. На Миколаївщині підтвердили ще два випадки коронавірусної хвороби з числа осіб, які контактували з раніше зафіксованими хворими. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.