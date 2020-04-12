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В Николаевской области подтвердили еще 2 случая коронавируса из числа контактных лиц

В Николаевской области подтвердили еще 2 случая коронавируса из числа контактных лиц

Киев  •  УНН

 • 14832 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Николаевской области подтвердили еще два случая коронавирусной болезни из числа лиц, контактировавших с ранее зафиксированными больными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

"ГУ "Николаевский областной лабораторной центр Минздрава Украины" сообщает, что по факту обнаружения 2 подтвержденных случаев на короновирусную инфекцию COVID-19 у жителей с. Вороновка Вознесенского района. Проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований. Определен круг контактных лиц с заболевшими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 апреля было всего обследовано 31 человек, материал для проведения исследований доставлен в вирусологическую лабораторию ГУ "Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины".

"По результатам лабораторных исследований 12 апреля обнаружено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактных лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместимые служения на дому). Из них один человек живет в селе Вороновка, второй - в Вознесенске", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются противоэпидемические мероприятия в очаге и проводится определение расширенного круга контактных лиц с целью их лабораторного исследования.

Как сообщал УНН, в Николаевской области зафиксировали два первых случая заболевания коронавирусной болезнью. Таким образом, в Украине не осталось ни одной области, где бы не было бы зафиксировано болезни.

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