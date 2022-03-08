На Миколаївщині окупанти розстріляли мікроавтобус із виховательками дитбудинку, які їхали на зміну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Миколаївський області російські окупанти розстріляли виховательок дитячого будинку, які на мікроавтобусі їхали змінити колег. Після обстрілу, мікроавтобус, який був маркований знаками "червоного хреста", загорівся. Про це у своєму Facebook повідомила голова Миколаївської обласної ради Анна Замазєєва, пише УНН.
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“На "кіровоградській" трасі фашистські окупанти розстріляли зміну жінок-вихователів дитячого будинку, які на мікроавтобусі їхали змінити колег. Після обстрілу, мікроавтобус, який був маркований знаками "червоного хреста", загорівся”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
У результаті обстрілу, за попередньою інформацією, загинуло, мінімум, троє наших виховательок. Ще двоє були поранені, але змогли з іншими колегами дістатися до позицій наших військових, де їм була надана допомога.
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Додамо
У Миколаївській області після ворожих обстрілів виникло 11 пожеж, 8 з яких у житловому секторі та 3 - на об'єктах. Загинуло 4 цивільні особи.