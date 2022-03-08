В Николаевской области оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами детдома, которые ехали на смену

Цитата

“На "кировоградской" трассе фашистские оккупанты расстреляли смену женщин-воспитателей детского дома, которые на микроавтобусе ехали сменить коллег. После обстрела, микроавтобус, который был маркирован знаками "красного креста", загорелся”, - говорится в сообщении.

Добавим

В результате обстрела, по предварительной информации, погибли, минимум, трое наших воспитательниц. Еще двое были ранены, но смогли с другими коллегами добраться до позиций наших военных, где им была оказана помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зверства оккупантов продолжаются: под Макаровым вражеский БМП расстрелял авто с мирными

Добавим

В Николаевской области после вражеских обстрело ввозникло 11 пожаров, 8 из которых в жилом секторе и 3 - на объектах. Погибло 4 гражданских лица.