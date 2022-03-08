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В Николаевской области оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами детдома, которые ехали на смену

В Николаевской области оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами детдома, которые ехали на смену

Киев • УНН

 • 172387 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В Николаевский области российские оккупанты расстреляли воспитательниц детского дома, которые на микроавтобусе ехали сменить коллег. После обстрела, микроавтобус, который был маркирован знаками "красного креста", загорелся. Об этом в своем Facebook сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, пишет УНН.

Цитата

“На "кировоградской" трассе фашистские оккупанты расстреляли смену женщин-воспитателей детского дома, которые на микроавтобусе ехали сменить коллег. После обстрела, микроавтобус, который был маркирован знаками "красного креста", загорелся”, - говорится в сообщении.

Добавим

В результате обстрела, по предварительной информации, погибли, минимум, трое наших воспитательниц. Еще двое были ранены, но смогли с другими коллегами добраться до позиций наших военных, где им была оказана помощь.

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Добавим

В Николаевской области после вражеских обстрело ввозникло 11 пожаров, 8 из которых в жилом секторе и 3 - на объектах. Погибло 4 гражданских лица.

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