На Миколаївщині обвалився балкон з трьома чоловіками
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На Миколаївщині під час огляду об’єкту будівництва обвалився балкон із трьома робітниками, один із них загинув, двоє — травмовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Миколаївській області.
“6 жовтня троє мешканців Івано-Франківської області прибули у с. Коблеве для працевлаштування різноробочими на одну з баз. Щоб оглянути об’єм роботи, чоловіки піднялись на третій поверх споруди, яка перебувала у стадії демонтажу, та стали на бетонну плиту, що залишилась від балкону. Від ваги плита обвалилась разом із людьми”, — сказано у повідомленні.
Внаслідок обвалу один з чоловіків від отриманих травм загинув на місці події, другий з тілесними ушкодженнями був доставлений до лікарні, третій отримав садна та синці й від госпіталізації відмовився.
Наразі слідчі проводять розслідування обставин події. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України “Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою”. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Сумській області робітник загинув через падіння на нього стріли крану з плитою.