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У Сумській області робітник загинув через падіння на нього стріли крану з плитою

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Поліція Сумської області з’ясовує причини та обставини загибелі чоловіка під стрілою автокрана, пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції регіону.

У Сумській області робітник загинув через падіння на нього стріли крану з плитою

НП сталася сьогодні вдень, поблизу Шостки. Група чоловіків за допомогою спецтехніки демонтувала будівлю, знімаючи плити перекриття.

“Попередньо з‘ясовано, що під час підйому автокраном плити техніка не витримала, і стріла крана разом з плитою впала вниз. В цей час там знаходився один з робітників — 63-річний чоловік загинув на місті”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

На місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують причини та обставини трагедії, вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження.

Як писав УНН, на столичній Борщагівці під час реставрації мосту перекинувся будівельний кран.

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