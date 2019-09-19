На столичній Борщагівці під час реставрації мосту перекинувся будівельний кран
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Києві під час реставрації мосту перекинувся кран. Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції столиці.
Повідомляється, що сьогодні, близько 17-ї години, на службу "102" надійшло повідомлення про перекидання крану.
"На будівництві за адресою вулиця Сім'ї Сосніних під час реставрації мосту перевернувся кран. За попередньою інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Обставини та причини події зараз з'ясовуються.
Нагадаємо, на одеському пляжі через падіння будівельного крану загинув робітник.