В Николаевской области обвалился балкон с тремя мужчинами

“6 октября трое жителей Ивано-Франковской области прибыли в с. Коблево для трудоустройства разнорабочими на одну из баз. Чтобы осмотреть объем работы, мужчины поднялись на третий этаж сооружения, которое находилось в стадии демонтажа, и стали на бетонную плиту, что осталась от балкона. От веса плита обрушилась вместе с людьми”, — говорится в сообщении.

В результате обрушения один из мужчин от полученных травм погиб на месте происшествия, второй с телесными повреждениями был доставлен в больницу, третий получил ссадины и синяки и от госпитализации отказался.

Сейчас следователи проводят расследование обстоятельств происшествия. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины “Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью”. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Сумской области рабочий погиб из-за падения на него стрелы крана с плитой.