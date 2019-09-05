На Миколаївщині невідомі пограбували АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На Миколаївщині троє чоловіків напали на АЗС та викрали 24 тисячі гривень. Про це повідомили у пресцентрі поліції Миколаївської області, передає УНН.
За даними поліції, 5 вересня, близько 5:00 ранку, на територію станції заїхав автомобіль темного кольору, з салону якого вибігли троє чоловіків в темному одязі, їхні обличчя до очей були прикриті хустками.
Погрожуючи мисливською рушницею та ножем, зловмисники проникли всередину приміщення заправки та викрали сейф, в якому знаходились гроші в загальній сумі майже 24 тисячі гривень. Після цього нападники сіли до авто та поїхали в напрямку села Мигія.
Правоохоронці повідомили, що слідство триває.
"Інформація за вказаним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (Розбій), санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна", - розповіли у поліції.
Нагадаємо, в Одесі іноземець пограбував пошту.